Opnieuw ernstige bedreiging aan adres Amsterdamse moskee

AMSTERDAM - (AT5) Er is opnieuw een ernstige bedreiging geuit richting de Nasr-moskee in Amsterdam. Het bestuur van het gebedshuis wordt bedreigd omdat het een dodengebed weigerde voor de in Syrië omgekomen Sarah L. en haar kindje.

Gelovigen die de moskee bij het Muiderpoortstation bezochten voor het vrijdagmiddaggebed, werden gisteren geconfronteerd met een dreigende tekst op een muur. Er stond 'Theo van Gogh' met een vinkje achter zijn naam, met daaronder 'Charlie Hebdo' en een vinkje. De derde regel was in het Arabisch, zegt een woordvoerder van de politie. Een eerste vertaling wijst uit dat er iets in de zin van 'We komen eraan' stond.

Lees ook: Bestuurslid Nasr-moskee met dood bedreigd na weigering dodengebed Syriëganger

De tekst is inmiddels verwijderd en de recherche doet onderzoek. Het dreigement zorgt voor geschokte reacties bij moskeegangers. "Iedereen heeft het erover", vertelt een van hen.

Tweede doodbedreiging

Nog geen twee weken geleden werd een bestuurslid van de Nasr-moskee al bedreigd in een filmpje dat verspreid werd via Whatsapp en Telegram. De clip zou gemaakt zijn door een Amsterdamse jihadist die in Syrië verblijft. Daarin wordt het bestuurslid Ali Bouakili kwalijk genomen dat een dodengebed voor Sarah L. en haar dochtertje geweigerd werd.

Lees ook: Amsterdamse Sarah en haar dochtertje omgekomen in Syrië

Ali Bouakili zegt tegen AT5 dat hij geschrokken en aangeslagen is door de tekst van gisteren. Hij geeft aan dat het zo snel mogelijk verwijderd is. "Dit is natuurlijk geen frisse boodschap om te laten staan op de muur van de moskee."

Sarah en haar kind kwamen om tijdens een luchtaanval in Syrië. De moskee weigerde het dodengebed naar eigen zeggen omdat zo'n plechtigheid gehouden moet worden op de plek waar het lichaam van de overledene is. Andere bronnen zeggen dat de moskee vooral bang was dat het dodengebed extra aandacht van de politie zou opleveren.