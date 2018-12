Hockeyers naar WK-finale na shoot-outs

BHUBANESWAR - De Nederlandse hockeyers spelen zondagmiddag de finale van het WK in India. De ploeg van Max Caldas won na de 2-2 eindstand via shoot-outs van Australië. Doelman Pirmin Blaak was de grote man bij Oranje met goede reddingen tijdens de wedstrijd en met het wegtikken van de bal bij de zesde shoot-out van de Australiërs. In de finale is België morgen om 14.30 uur de tegenstander.

Australië verdedigde slecht in de eerste helft, daardoor kon Bloemendaal-speler Glenn Schuurman Oranje in het eerste kwart op voorsprong zetten met een tip-in uit een voorzet. In het tweede kwart vergrootte Seve van As de voorsprong tot 2-0. Zijn voorzet verdween via de stick van Tim Howard in eigen doel.

Australië komt terug

In het derde kwart moest Nederland het vijf minuten doen zonder Valentin Verga en die periode in ondertal kwam de ploeg goed door, maar uit een onbedoelde variant van de strafcorner bij Australië bracht Tim Howard de spanning terug in de wedstrijd.

27 seconden

Keeper Pirmin Blaak verrichtte een aantal zeer goede reddingen, maar stond machteloos toen de Australiërs 27 seconden voor tijd de gelijkmaker scoorden. De bal ging via de stick van Glenn Schuurman tussen de benen van Blaak door.

Keeper Blaak redt

Shoot-outs moesten daarna de beslissing brengen en dat was ook bloedstollend. Australië kwam op een 2-1 voorsprong, maar bij 3-3 na vijf shoot-outs moest de shoot-out serie worden verlengd. Jeroen Herzberger scoorde de zesde, maar Blaak stopte de zesde poging van de Australiërs.

De finale wordt morgen een derby van de Lage Landen. België versloeg in hun hlave finale Engeland met 6-0.