Viaducten dit weekend 'te laag': bakwagen en verhuisbus aan gort gereden

MIDDENMEER - Een automobilist heeft vandaag in Middenmeer een bakwagen aan gort gereden. Het voertuig bleek veel te hoog om onder het viaduct door te kunnen rijden. In Zaandam gebeurde rond het middaguur nagenoeg hetzelfde met een verhuisbus.

De ravage in Middenmeer was veruit het grootst, zo blijkt uit foto's van wijkagent Bas Dirkmaat. Toen hij vanochtend na een melding van eenzijdig ongeval op de Koggenrandweg poolshoogte ging nemen, trof hij een bakwagen met een volledig uiteengereten bak aan. "Bakwagen was net één meter te hoog of de brug één meter te laag", schrijft hij bij een post op Instagram.

Door de enorme klap belandde een deel van de lading op straat. De automobilist heeft geluk gehad, schrijft Dirkmaat. "Bestuurder is er gelukkig zonder letsel vanaf gekomen."

Zaandam

Iets eerder op de dag ging het op dezelfde manier mis in Zaandam. Rond 12.15 uur kiekte Zaandammer Martin Melief een busje van een autoverhuurbedrijf dat door de bestuurder was klemgereden op de - hoe ironisch - Laan der Vrijheid, onder de Vermiljoenlaan.

Ook deze bus - door particulieren vaak gebruikt voor verhuizingen in eigen beheer - is door de klap flink beschadigd. Hoe het met de bestuurder en eventuele inzittenden gaat, is niet bekend.