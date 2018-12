Deel dit artikel:













Zwaargewonde bij vechtpartij in kartcentrum Huizen: één aanhouding Foto: Inter Visual Studio/Lucas Mol Foto: Inter Visual Studio/Lucas Mol Foto: Inter Visual Studio/Lucas Mol Foto: Inter Visual Studio/Lucas Mol

HUIZEN - Bij een vechtpartij in kartcentrum Coronel Kartracing in de Havenstraat in Huizen is iemand ernstig gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie tegenover NH Nieuws. Informatie over de aard en de ernst van het letsel en de identiteit van slachtoffer en verdachte wordt niet prijsgegeven. Wel is op foto's te zien dat de traumahelikopter - met aan de boord de trauma-arts - nabij het kartcentrum landde. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 💬 Whatsapp ons!

