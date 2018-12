Marijke Helwegen waarschuwt na 'ontploffing' borsten

AMSTERDAM - (AT5) De borstimplantaten van Marijke Helwegen (69) zijn deze week met spoed verwijderd in een Amsterdamse kliniek. Ze waren 'ontploft'. Het plastisch chirurgie-icoon is enorm geschrokken.

"De smurrie sijpelde al tussen mijn organen. Nóóit wil ik weer siliconen in mijn lijf", zegt Helwegen vandaag in De Telegraaf. "Ik wil vrouwen waarschuwen!"

"Het was een behoorlijke klap in mijn gezicht toen de chirurg vertelde wat er aan de hand was", vertelt ze. "Hij kwam aan mijn bed staan met een emmertje in zijn handen. Daarin lagen de twee siliconenprotheses, of beter: wat er nog van over was. Het zag er onsmakelijk uit. Het was één grote, vieze brij!"

Cup AA

Helwegen gaat sinds een paar dagen met een 'zeer bescheiden cup AA' door het leven, weet de krant. "Het is echt vreselijk wat me is overkomen", zegt Helwegen. De arts vertelde haar dat ze vanaf nu 'plat' door het leven gaat. "Nou, dat vond ik prima."

Lees ook: Marijke Helwegen kirt van vreugde om voerverbod: 'Je moet duiven niet uitroeien'

Helwegen waarschuwt vrouwen met implantaten zich minstens om de twee jaar in een kliniek laten controleren.