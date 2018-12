Plug met ODIN'59 klaar voor Heerenveen

HEEMSKERK - ODIN'59, een van de grote verrassingen uit de strijd om de KNVB-beker, speelt woensdag tegen sc Heerenveen. "Het is geweldig voor de club", vertelde trainer Richard Plug bij NH Radio Sportcafé.

Plug maakte eerder in de week bekend dat hij na dit seizoen vertrekt bij de club uit Heemskerk.

ODIN'59 stuntte in de vorige ronde door in Drenthe met 3-1 te winnen van FC Emmen, maar de laatste weken gaat het iets minder met zijn ploeg en hij verloor twee keer op rij van Hoek en Ajax zaterdag.

Bij de loting voor de volgende ronde kwam sc Heerenveen uit de koker rollen voor de derde divisionist. "Ik heb de laatste drie wedstrijden van Heerenveen op band, dus die hebben we goed bestudeerd", vertelde Plug. "We spelen altijd vanuit een gesloten defensie, daar zullen we niets aan veranderen. Misschien doen we een paar kleine aanpasingen, door bijvoorbeeld een rechtsbenige verdediger op linksachter te zetten."

"Het is mooi dat het Telstar-stadion is uitverkocht. Het is geweldig voor de club en we hebben al veel geld verdiend voor zo'n klein cluppie." ODIN'59 moet zijn thuiswedstrijd in het stadion van Telstar spelen, omdat het eigen terrein niet voldoet aan de eisen.