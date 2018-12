Lisandro Magellán bijna binnen voor Ajax

AMSTERDAM - Ajax wil de transfer van Lisandro Magallán snel afronden. De nummer twee van de eredivisie is nagenoeg akkoord met Boca Juniors over een transfer van ruim 8 miljoen euro voor de Argentijnse verdediger.

Ajax was in de zomer al ver bij het inlijven van de 25-jarige Magallán. De verdediger werd zelfs al medisch gekeurd in Amsterdam, maar bleef uiteindelijk toch nog even bij Boca Juniors. Hij verloor zondag met zijn ploeg de beladen finale tegen River Plate om de Copa Libertadores.

De bedoeling is dat Magallán snel aansluit bij de selectie van Ajax en in de winterstop mee gaat op een trainingskamp naar Orlando. De Amsterdammers spelen met de komst van de centrale verdediger alvast in op een waarschijnlijk vertrek van Matthijs de Ligt aan het einde van het seizoen. Bijkomend voordeel is dat Magallán ook inzetbaar is in de achtste finale van de Champions League. Dat kan goed uitkomen omdat verdediger Maximilian Wöber een schorsing van één duel moet uitzitten.