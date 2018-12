KNMI waarschuwt: vanavond en vannacht code geel om sneeuwval en gladheid

NOORD-HOLLAND - Automobilisten die vannacht de weg op moeten, zijn gewaarschuwd: vanwege sneeuwval en gladheid geldt de hele nacht code geel in de provincie.

De sneeuw trekt de tweede helft van de avond via Zeeland en Noord-Brabant het land binnen, om zich gedurende de nacht in noordoostelijke richting uit te breiden. In de westelijke provincies - waaronder Noord-Holland - kan een á drie centimeter vallen, maar het KNMI sluit niet uit dat er lokaal meer valt.

Die sneeuw maakt de wegen vanaf 23.00 uur verraderlijk glad. Naarmate de nacht vordert, gaat de sneeuw over in regen, en zullen de sneeuw en de gladheid verdwijnen. Morgenochtend sneeuwt het naar verwachting alleen nog in het oosten en noorden van het land. Naar verwachting wordt code geel rond 7.00 uur opgeheven.





Wie ondanks de barre omstandigheden toch met de auto van A naar B wil, doet er goed aan de rijstijl aan te passen. De kans dat je strandt, lijkt nihil, al is het bij winterse omstandigheden altijd verstandig om in de auto voldoende voedsel en een deken bij de hand te hebben.





Ook vannacht was het koud, al leverde dat nauwelijks problemen op. Volgens NH-weerman Jan Visser was er 'vanwege een hardnekkig wolkendeken amper vorst'.