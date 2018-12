Teamsprinters pakken goud in Londen

LONDEN - De Nederlandse baanrenners waren ook bij de vierde wereldbekerwedstrijd oppermachtig op het onderdeel teamsprint. In de finale waren Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Matthijs Büchli in Londen de thuisploeg uit Groot-Brittannië duidelijk de baas.

Oranje liet een tijd noteren van 42,789 en was bijna anderhalve seconde sneller dan de Britten. Ook in Saint-Quentin-en-Yvelines, Milton en Berlijn waren de Oranje-teamsprinters al de snelsten. Oranje kan ook in verschillende samenstellingen sprinten, want ook Amsterdammer Nils van 't Hoenderdaal maakte soms deel uit van het team.

Büchli iets sneller

In de eerste ronde hadden Van den Berg, Lavreysen en Jeffrey Hoogland het Franse team in veruit de snelste tijd (42,758) verslagen. Omdat de in Santpoort geboren Büchli in de kwalificaties net iets sneller was geweest dan Hoogland, mocht hij de finale rijden.

Wereld- en Europees kampioen

Nederland werd op de teamsprint dit jaar zowel wereld- als Europees kampioen. Het brons op de olympische piste van Londen was voor Duitsland dat Polen achter zich hield.