Vrouwen Ajax walsen naar ruime zege, VV Alkmaar verliest nipt

ROTTERDAM - De Ajax Vrouwen hebben een ruime zege geboekt op Excelsior/Barendrecht. De Amsterdammers wonnen van de laagvlieger met 0-6.

De vrouwen van Excelsior/Barendrecht zullen de wedstrijd van vrijdagavond liever snel vergeten. Eshly Bakker maakte een hattrick voor Ajax, Ellen Jansen schoot er twee binnen en Lucie Akkerman benutte een strafschop. Vier goals op een rijtje:

VV Alkmaar verliest in slotminuten

De Alkmaarders kwamen prima uit de startblokken tegen ADO Den Haag en scoorden tweemaal in de eerste elf minuten. Simone Kets en Louise Bos maakten de doelpunten. Daarna werd ADO echter wakker en in de eerste helft maakte Taylor Ziemer de aansluitingstreffer. In de tweede helft was Victoria Pelova trefzeker en Allyssa Daal werd matchwinner voor ADO Den Haag door in de 89e minuut de winnende te maken.

Met deze resultaten staat Ajax nu vierde met 25 punten, VV Alkmaar staat vijfde met 17 punten.