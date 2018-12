Deel dit artikel:













Elso Brito: "Niks concreets, maar sta open voor transfer" Foto: Pro Shots/Toon Dompeling

VELSEN-ZUID - Elso Brito baalde stevig na het verlies van Telstar tegen Jong PSV in de slotminuten. Desgevraagd ging hij ook in op de transfergeruchten rond zijn persoon. "Ik weet niet of dit mijn laatste wedstrijd voor Telstar was."

Trainer Mike Snoei vertelde eerder bij FC Afkicken dat Brito in de winterstop zou vertrekken, maar volgens technisch directeur Buter is dat te vroeg om te zeggen. Het lijdend voorwerp zelf zegt er het volgende over: "Voor zover ik weet is er niks concreets. In principe sta ik open voor een transfer. Ik heb het hartstikke naar m'n zin bij Telstar, maar ik heb wel mijn ambities. Ik voel dat ik klaar ben voor een stap hogerop." Lees ook: Piet Buter: "Vier of vijf spelers weg bij Telstar" Op voorhand sluit de talentvolle verdediger geen enkele club uit. Maar: "Het rechterrijtje Eredivisie zou me wel staan." Brito is blij met zijn keuze van vorig jaar om voor Telstar te voetballen. "Ik heb bij mijn vorige club Excelsior niet veel gespeeld en heb er bewust voor gekozen om naar Telstar te gaan. Dat heeft goed uitgepakt. Ik heb nu bijna alles gespeeld en ik heb het prima naar m'n zin."