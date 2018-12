Paul Kok: "Het was een schaakspelletje"

KERKRADE - Voor het eerst na ruim drie maanden begon Paul Kok weer eens in de basis bij FC Volendam. Waar hij de vorige keer uit tegen Go Ahead Eagles van het veld werd gepoetst (3-0), konden de Volendammers op bezoek bij Roda JC (2-1) aanspraak maken op meer.

"We hadden het prima voor elkaar", zegt Kok die centraal achterin de geschorst Bäly verving. "Op de momenten dat het fout gin, moeten we meedogenlozer zijn. Zonde want we speelden een prima pot."

"Er waren weinig kansen voor Roda, wij hebben er meer gehad. Ik denk dat het een schaakspelletje was. Ik snap dat dat voor de toeschouwers misschien niet zo leuk was, maar wij kunnen hier op doorborduren."

Voldoende kansen

Trainer Hans de Koning was uiteraard ongelukkig met het resultaat maar niet met het spel. "Moet ik de kansen voor je opsommen die we hebben gekregen? Ik denk dat het er een stuk of zeven zijn. Tuurlijk lopen we nu niet de polonaise, maar het gaat erom dat ze ermee zitten."

Of de verdediger volgende week tegen Telstar opnieuw op een basisplaats kan rekenen, is de vraag. Bäly is dan weer terug van zijn schorsing. Kok: "Ik hoop dat ik me heb laten zien, maar dat is de keus van de trainer. Telstar is een oude ploeg van me, dus dat duel speel ik graag."

