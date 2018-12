Deel dit artikel:













Automobilist ramt geparkeerde auto's in IJmuiden, belandt op zijkant Foto: NieuwsFoto/Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto/Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto/Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto/Laurens Bosch

IJMUIDEN - Een automobilist is vanavond in de Julianakade in IJmuiden hard tegen een aantal geparkeerde auto's aan gereden. De bestuurder moest uitwijken voor een andere automobilist.

De auto met daarin twee personen kwam daardoor op z'n zijkant terecht. Wonderbaarlijk genoeg raakte alleen de bijrijder lichtgewond aan zijn hand.



Even op de vlucht geslagen De bestuurder is uit schrik in eerste instantie gevlucht, maar heeft zich al snel gemeld op de plaats van het ongeval. De bestuurder heeft geen alcohol genuttigd. In totaal raakte drie geparkeerde auto's raakte flink beschadigd.

De politie heeft geassisteerd bij de afhandeling.