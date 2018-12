Knappe zege Jong Ajax op Almere City

ALMERE - Jong Ajax heeft in een doelpuntrijke wedstrijd Almere City aan de kant gezet. De ploeg van Michael Reiziger had de wedstrijd eerder kunnen beslissen, maar kon tevreden naar huis met een 2-3 overwinning.

Het begin van Jong Ajax was prima. In de eerste minuten had de ploeg nog enige last van Almere City, maar daarna pakten de Amsterdammers het initiatief. De eerste corner werd nog gered door doelman Timo Plattel, maar de tweede ging erin. De bal kwam eerst op de lat, daarna twee keer tegen Plattel en toen kon Ryan Gravenberch intikken.

Almere City probeerde het meteen goed te maken. Niek Vossebelt kopte een voorzet van Tim Receveur over en Torino Hunte hoopte op een strafschop, toen hij naar de grond ging in het strafschopgebied.

Jong Ajax zet door

Na wat kansen over en weer viel het tweede doelpunt van de Amsterdammers. Die was een stuk mooier dan de eerste. Carel Eiting zette de aanval op vanaf de linkerkant, snel combineren leverde de kans op voor Kaj Sierhuis. Hij legde prima af op Václav Černý, die de bal in het doel kon schuiven.

1-2

Almere City maakte al snel de aansluitingstreffer. Stijn Meijer was het eindstation van een combinatie van de Almeerders, hij kopte de voorzet van Hunte vanaf de linkerkant binnen.

Tegenhouden

In de tweede helft was het tegenhouden geblazen voor de ploeg van Michael Reiziger. James Efmorfidis liet zich een paar keer zien voor het doel van Dominik Kotarski, ook Receveur, Niek Vossebelt en Youri Loen waren gevaarlijk. Kotarski hield zijn doel echter droog.

Effectief Jong Ajax

Jong Ajax toonde zich simpelweg effectiever door een vrije trap te benutten in de 72e minuut. Eiting legde de bal prachtig achter de verdediging en bediende invaller Dennis Johnsen. Die nam aan en schoof beheerst onder doelman Plattel door.

Almere City gaf zich niet gewonnen. Een vrije trap voor de thuisploeg werd binnengegleden door Receveur, die dan toch zijn doelpunt meepikte.

Strafschop

Vijf minuten voor tijd kreeg Jong Ajax de kans om het helemaal af te maken. Het kreeg een strafschop na hands van Radinio Bakker. Černý mocht aanleggen, maar miste. Zijn schot ging teveel door het midden, zodat Plattel kon redden.

Een zenuwslopende slotfase volgde, maar Jong Ajax sleepte de overwinning uit het vuur: 2-3. Daarmee staat de ploeg van Michael Reiziger achtste met 28 punten.

Opstelling Almere City FC: Plattel, Van Vlerken, Balker, Blackson, Seckj, Receveur, Vossebelt, Loen, Efmorfidis (Calcan/68), Meijer, Hunte

Opstelling Jong Ajax: Kotarski, Ter Heide, Schuurs, Matusiwa, Kemper, Eiting, Gravenberch, De Wit (Bijleveld/64), Černý, Sierhuis, Nunnely (Johnsen/68)