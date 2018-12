Ajax neemt talent Traoré over van Ajax Cape Town

AMSTERDAM - Ajax heeft Lassina Traoré overgeheveld naar Amsterdam. Het talent uit Burkina Faso komt over van satellietclub Ajax Cape Town.

Het papierwerk is nog niet in orde, laat Ajax weten aan de NOS. Daardoor is het onzeker of hij meegaat op trainingskamp in Florida. Vanaf januari zou Traoré aansluiten bij de selectie.

Traoré was in maart al te zien in Amsterdam, toen liep hij een korte stage. Erik ten Hag vertelde toen al aan Ajax TV dat het een talent was. "Hij is nog heel jong, maar speelt makkelijk mee op de training van Ajax 1. Dan heb je kwaliteit. Hij is opgeleid, maar nog nooit in Europa geweest. Je ziet dat hij potentie heeft om speler van Ajax 1 te worden en de mogelijkheid heeft om in de Arena te spelen."