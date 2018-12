Telstar verliest in slotfase van Jong PSV

VELSEN-ZUID - Telstar heeft in de slotfase van het duel met Jong PSV verloren. De ploeg uit Velsen-Zuid kwam prima terug van een 0-2 achterstand, maar zag de Eindhovenaren er uiteindelijk met de punten vandoor gaan.

Na de winstpartij van afgelopen maandag tegen Jong AZ (0-2) konden De Witte Leeuwen zich opmaken voor Jong PSV, dat diezelfde maandag verloor van Cambuur (1-2). Melle Springer mocht plaatsnemen op de bank, net als Kyle Scott.

Gasten op voorsprong

Telstar probeerde snel op voorsprong te komen en zocht gelijk het doel van Yanick Van Osch. Het was echter Jong PSV dat op voorsprong kwam. Matthias Verreth werd vrij gelaten, recht voor het doel op twintig meter afstand. Hij benutte zijn vrijheid optimaal en schoot prachtig in de rechterhoek.

De Eindhovenaren drukten door. Telstar kon geen vuist maken, in aanvallend opzicht kon de ploeg weinig. Een verkeerde pass leidde een prima aanval in van de uitploeg, die dwars door de verdediging heen sneed. Zakaria Aboukhlal gaf de assist op Jordan Teze, die vlak voor het doel in kon schieten: 0-2.

Aansluitingstreffer

De Witte Leeuwen verbaasden door uit het niets wat terug te doen. Terell Ondaan stuurde Senne Lynen weg met een mooie bal en Van Osch kwam net tekort, wat de aansluitingstreffer betekende. Direct erna was Ondaan erg dicht bij de gelijkmaker. Zijn schot van twintig meter miste het doel rakelings.

Tweede helft

De Witte Leeuwen hadden na rust geluk dat de gasten niet uitliepen. Laros Duarte miste het doel van Wesley Zonneveld op een haartje. Aan de andere kant groeide Ondaan uit tot de hoofdrolspeler. Hij kreeg de bal in het strafschopgebied toegespeeld, werd in de rug gelopen en ging neer. Scheidsrechter Edgar Bijl zag er een strafschop in, die de aanvaller zelf nam. Hij schoot raak en zorgde zo voor de 2-2.

Jong PSV speelde in een te laag tempo en verloor vaak de bal. Telstar kon daar een paar kansen tegenover stellen, maar was niet gevaarlijk genoeg.

Domper

De toeschouwers rekenden op een gelijkspel en sommigen zochten al de warmte op. Het was echter nog niet gespeeld. Marlon Frey, even daarvoor ingevallen, groeide uit tot matchwinner van de Eindhovenaren door een lage voorzet binnen te schieten. Ramon Lundqvist maakte een eind aan alle spanning door oog in oog met Zonneveld de 2-4 te scoren.

Telstar staat door deze late domper nu veertiende met 22 punten.

Opstelling Telstar: Zonneveld, Cabral, Van Huizen, Van Iperen, Brito, Sno (Najah/87), Lynen, Korpershoek, Mertens (El Idrissi/59), Van Haaren (Van Doorm/78), Ondaan

Opstelling Jong PSV: Van Osch, Teze, Soulas, Obispo, Theunissen, Duarte, Piroe (Frey/65), Lundqvist, Romero, Verreth, Aboukhlal (Daneels/82)