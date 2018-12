Extra veiligheidsmaatregelen op bruggen in Zaanstad: "Doel is bijna bereikt"

ZAANDAM - Alle bruggen in de gemeente Zaanstad worden mogelijk voorzien van een noodknop en een geel waarschuwingsvlak. Die toezegging deed burgemeester Jan Hamming gisteravond in de gemeenteraad. Wesley Fontijn vindt het wat laat, maar is er blij mee.

Hij verloor in 2015 zijn moeder bij een brugongeluk op de Den Uylbrug en strijdt sindsdien voor veel veiligere bruggen.

Na gisteravond heeft hij er wel vertrouwen in dat eindelijk alles uit de kast getrokken wordt om de bruggen veiliger te maken. "Vooral omdat alle partijen in de Zaanstreek achter die veiligheid stonden, toen had ik echt zoiets van 'het doel is nu echt wel bijna bereikt'."

Detectiesysteem

Hij is dus blij met de veiligheidsmaatregelen maar wil graag dat er nóg een punt wordt doorgevoerd. "Een detectiesysteem voor op de bruggen, zodat alle voertuigen en personen gedecteerd worden. Dat zou de beste stap zijn. Dan sluit je ook uit, dat als een brugwachter z'n dag niet heeft, dat er niet weer iemand op de brug staat en gedetecteerd wordt door de brugwachter alleen."

Zaankanters zijn er niet van overtuigd dat een waarschuwingsvlak en veiligheidsknop voor meer veiligheid gaan zorgen op bruggen. "Ik vind dat de brugwachters allemaal weer terug moeten komen, ik vind het levensgevaarlijk", zegt een inwoonster. Daar is een andere voorbijgangster het mee eens: "Ik vind het prachtig dat ze zeggen van nou we doen een noodknop, maar niet voldoende."

Op Wesley's verzoek gaat de gemeente Zaanstad de opstelling van het waarschuwingslicht voor voetgangers op de Prins Bernhardbrug onderzoeken. Op 28 november raakte een ouder stel gewond toen op de Prins Bernhardbrug openging terwijl ze eroverheen liepen. De man viel in het water, de vrouw belandde op het asfalt.

Volgens Wesley valt het waarschuwingslicht bovenaan de trap onvoldoende op, zeker voor ouderen die meer moeite hebben met het ongebruikelijke formaat van de traptreden en daarom vooral naar beneden kijken. Bovendien staat het waarschuwingslicht bovenaan de trap richting het naastgelegen fietspad gedraaid, waardoor het licht voor voetgangers onvoldoende in het oog springt.

Schouw

Om dat inzichtelijk te maken heeft Wesley gisteren een schouw uitgevoerd bij de Bernhardbrug. De foto's die hij tijdens die schouw heeft gemaakt, heeft hij op Facebook gedeeld en laten zien toen hij de raad gisteravond toesprak.

Wesley hoopt dat uiteindelijk in heel Nederland maatregelen genomen gaan worden om bruggen veiliger te maken: "Ik hoop dat Zaanstad het beste jongetje van de klas gaat worden, met die veiligheid. En dat Zaanstad een voorbeeld voor de rest van Nederland gaat wezen."

Terwijl Zaankanters zich hard lijken te maken voor de terugkeer van de brugwachters is in heerhugowaard vandaag een bedieningscentrale geopend die juist alle brugwachterhuisjes in de omgeving overbodig zou moeten maken.