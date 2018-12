FC Volendam lijdt bij Roda JC derde nederlaag op rij

KERKRADE - FC Volendam heeft in een pover duel met 2-1 verloren van Roda JC. Het was na de nederlagen tegen NEC en FC Twente de derde opeenvolgende verliespartij voor de ploeg van trainer Hans de Koning

Trainer Hans de Koning moest het in Limburg doen zonder de vorige week geblesseerd uitgevallen doelman Mitchel Michaelis. Zijn vervanger was Nordin Bakker, terwijl Jordi van Stappershoef weer op de bank plaatsnam na een hersenschudding. Ook Darryl Bäly was er niet bij: hij kreeg tegen FC Twente een rode kaart en was geschorst.

Tumultueuze openingsfase

Na een minuut lag de bal er al in bij Roda JC. Helaas voor Cas Peters liep hij buitenspel toen hij werd aangespeeld. Vijf minuten later was het wel raak, maar dan aan de andere kant. Mart Remans vond de ruimte om van de rand van het strafschopgebied in te schieten. Bakker had geen antwoord.

Strafschop

Lang duurde de voorsprong voor de thuisploeg niet, Nick Doodeman werd neergehaald in het strafschopgebied door Jannes Vansteenkiste. Cas Peters benutte de toegekende strafschop prima en zette de Volendammers op gelijke hoogte.

De eerste tien minuten waren spectaculair, de rest van de eerste helft niet. Niels Verburgh produceerde een rolletje en Cas Peters schoot de bal er nogmaals vanuit buitenspelpositie in. De grootste kans was voor Doodeman. Zijn schot, vijf minuten voor rust, werd gepareerd door Radomir Novaković.

Tweede helft

FC Volendam kon druk zetten bij Roda JC, maar net toen het Limburgse publiek begon te morren sloeg de thuisploeg toe. Invaller en ex-Volendamspeler Gyliano van Velzen kon simpel binnenschuiven, 2-1. Het was zo'n beetje de enige kans van de thuisploeg in die tweede helft.

Niveau

FC Volendam ging op zoek naar de gelijkmaker. Doodeman probeerde het met een schot van afstand en ook Deul en Antwi zochten vergeefs het doel van Roda JC. De Koning bracht in het laatste kwartier Teije ten Den als breekijzer. Een zenuwachtig slot volgde, maar zonder dat de score veranderde.

De Volendammers hebben nu 21 punten uit 18 wedstrijden en staan daarmee vijftiende. Volgende week sluit Volendam de eerste seizoenshelft af met de thuiswedstrijd tegen Telstar.

Opstelling Roda JC: Novaković, Dijkhuizen, Van Eijma, Jensen, Vansteenkiste, Gnjatic, Verburgh (Van Velzen/46), Souren (Werker/90), Milts, Remans (Paulissen/83), Engels

Opstelling FC Volendam: Bakker, Schouten, Tol, Kok, Betti, Visser, Deul, Vlak (Ten Den/77), Doodeman, Peters, Berenstein (Antwi/8)