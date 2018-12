Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Corneliuskerk Limmen herrijst als feniks uit zijn as: "Volgend jaar hier weer Kerst vieren" Foto: NH Nieuws/ Anne Klijnstra

LIMMEN - De herbouw van de afgebrande Corneliuskerk in Limmen verloopt voorspoedig. Nu het dak dicht is en de leitjes gelegd worden, kan ook het herstel van de interieur beginnen. In mei raakte de kerk zwaar beschadigd door brand. NH Nieuws volgt de wederopbouw.

Alle alarmbellen gingen af toen er op 3 mei aan het eind van de middag rook uit de monumentale Corneliuskerk in Limmen kwam. Al gauw sloegen de vlammen uit het dak en moesten Limmenaren met lede ogen zien hoe hun geliefde kerk brandde. Lees ook: Zeer grote brand verwoest Corneliuskerk Limmen: "Het is vreselijk triest" De hele avond en nacht was de brandweer in de weer om het vuur te doven. De volgende dag werd de omvang van de schade duidelijk: het dak en interieur raakten zwaar gehavend. Gelukkig bleven de toren, de buitenmuren en het voorste deel van de kerk gespaard. "Anders had het heel anders afgelopen", concludeerde pastor Johan Olling van de Corneliuskerk.



De kerk bleek goed verzekerd en het bisdom besliste dat de kerk hersteld mocht worden. Tot opluchting van de pastor, het kerkbestuur en menig Limmenaar. Na dat goede nieuws kon begonnen worden met opruimen en de herbouw. 'Winterse weer buiten de deur'

De mooie zomer hielp de bouwers hun belofte inlossen dat het kerkdak voor de kerst gesloten zou zijn. "Zodat het winterse weer buiten de deur blijft", vertelt pastor Olling. Midden november werd het dak al gesloten, waarna leidekkers van start gingen met het leggen van de 30.000 leitjes op het dak. Lees ook: Pannenbier in Limmen! Hoogste punt bij herbouw Corneliuskerk "Het werk verplaatst zich nu langzaamaan van buiten naar binnen", legt Olling uit. Binnen wacht de volgende grote klus voor de bouwers: het dak afwerken en pleisteren. De pastor en het kerbestuur zijn ondertussen druk met de inboedel. "Alles wat de brand overleefd heeft moet schoongemaakt en nagekeken worden. Wat is nog bruikbaar, en wat niet? Maar denk ook aan nieuwe stoelen en een orgel. Het doel is om volgend jaar weer kerst in de Corneliuskerk te kunnen vieren." 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003