Getuige Staatsliedenbuurt-proces: 'Benaouf vertelde lachend dat hij had gelogen'

AMSTERDAM - (AT5) Het hoger beroep van het proces rondom de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt heeft een onverwachte wending genomen. Een nieuwe getuige verklaart vandaag dat een van de verdachten op basis van een leugenachtige verklaring van het doelwit is veroordeeld. 'Mensen maken er gewoon een toneelstukje van.'

Verdachten Anouar B. (bijnaam 'Popeye') en Adil A. (bijnaam 'Kinker') zijn in 2015 door de rechtbank tot levenslang veroordeeld voor betrokkenheid bij de wildwest schietpartij in de Staatsliedenbuurt op 29 december 2012.

'Benaouf A. verzon verklaring'

Bij die schietpartij vielen twee doden, maar het eigenlijke doelwit, Benaouf A., wist die avond ternauwernood te ontkomen. Hij verklaarde tegenover de politie en later bij de rechtbank, dat hij Popeye had herkend als een van de schutters. De rechtbank achtte de verklaring van Benaouf betrouwbaar en veroordeelde Anouar B. tot levenslang. De andere verdachte, Adil A., kreeg dezelfde straf.

'Kon hem onmogelijk herkennen'

Maar een nieuwe getuige, die vandaag onder ede een verklaring bij het hof aflegt, zegt nu dat Benaouf zijn verhaal heeft verzonnen.

'Ik heb verteld dat ik hem heb herkend, maar dat is niet zo. Ik kon hem onmogelijk herkennen', zou Benaouf tegen Mohamed H. hebben gezegd over Anouar. Deze nieuwe getuige - Mohamed H. - is zelf verdachte in een aantal liquidatiezaken.

De nieuwe verklaring legt een potentiële bom onder de bewijslast tegen Anouar. 'Het zat mij dwars dat je met zo'n leugen mensen veroordeeld kan krijgen tot een levenslange gevangenisstraf. Het zat me zo dwars, dat ik het wilde zeggen', antwoordt Mohamed op de vraag waarom hij juist nu met deze verklaring komt.

'Mensen maken er een toneelstukje van'

'Ik zit zelf ook vast in een soortgelijke zaak. Mensen maken er gewoon een toneelstukje van.' Daarmee refereert hij aan een eerdere zitting waarin Benaouf het in de rechtszaal aan de stok kreeg met Anouar. Toen Benaouf werd gevraagd wat voor kleding Anouar zou hebben gedragen toen hij hem beschoot, antwoordde hij: 'Ik denk roze lingerie'.

Voor getuige Mohamed reden om alsnog een verklaring af te leggen. 'Nu ik het nieuws over deze zaak weer voorbij zag komen, begon het te knagen. Wat voor vertrouwen moeten we hebben in het Nederlandse rechtssysteem als je met een leugen iemand veroordeeld kan krijgen?', zegt H.

Vastgezeten in zelfde gevangenis

Mohamed zat in 2014 en 2015 samen met Benaouf vast in de Penitentiaire Inrichting (PI) De Schie in Rotterdam. 'Eerst kende ik hem alleen van het contact op de gang en van het vrijdagmiddaggebed, maar later kwamen we naast elkaar in de cel te zitten. We kookten samen en trainden soms, we hadden wel een klik', zegt hij.

Tijdens 'het luchten' op een dag in 2015 zou Benaouf aan Mohamed hebben verteld dat hij niemand had herkend op de vlucht voor de kogelregen in de Staatsliedenbuurt. Er was volgens de getuige ook nog een derde gedetineerde bij die het verhaal van Benaouf aanhoorde.

'Anouar en Adil zouden alleen spullen hebben geregeld'

'Hij vertelde lachend dat hij daarover heeft gelogen. Benaouf zei dat hij de naam van 'Popeye' heeft genoemd, omdat hij hem niet mocht. Hij had gehoord dat 'Popeye' en 'Kinker' spullen geregeld zouden hebben voor de schietpartij. Ik weet niet wat voor spullen, ik denk wapens of auto's. Benaouf noemde Anouar's naam omdat hij dacht dat Anouar dan weer andere namen zou gaan noemen', zegt H.

'Benaouf was dolblij met levenslang'

Mohamed H. wordt door het Openbaar Ministerie in dezelfde groep geplaatst als Benaouf, maar daar klopt volgens hem niets van. Mohamed: 'Ik wil niet met hem geassocieerd worden. Ik zit niet met hem in een groep en dat heb ik nooit gezeten.' H. verklaart vandaag in de rechtbank ook dat Benaouf dolblij was toen Adil en Anouar in 2015 tot levenslang werden veroordeeld. 'Zijn dag kon niet meer stuk.'

'Ik heb niks tegen Benaouf, maar dit vind ik niet kunnen. Ik heb hem niet meer gesproken sinds we niet meer samen in de gevangenis zitten. Hij is geen vriend van me, anders zou ik dit ook niet zeggen. Maar ik heb er verder geen baat bij. Ik ken 'Popeye' niet en daar heb ik ook geen behoefte aan. Ik vind dit gewoon echt niet kunnen. Op deze manier heeft niemand meer vertrouwen in de rechtsgang.'

Niet betaald of bedreigd

De getuige zegt niet betaald te zijn om deze verklaring over Benaouf A. af te leggen en hij is naar eigen zeggen ook niet bedreigd. 'Voelt u zich verplicht om dit te verklaren?', vraagt de voorzitter van het Hof. 'Aan mezelf', zegt H.

'Klootzak, had het even eerder verteld'

Verdachten Anouar en Adil horen het relaas van de nieuwe getuige vandaag gelaten aan. 'Ziet u nu wel, Benaouf noemt allemaal namen. Ik ben er zelf van geschrokken. Ik vind het dapper van hem (Mohamed H.) dat hij nu getuigt, al denk ik ook wel 'klootzak, had het even eerder verteld, tijdens de eerste rechtszaak', reageert verdachte Adil.

Het hoger beroep van de zaak gaat maandag weer verder. Het Openbaar Ministerie zegt haar best te gaan doen om de andere gedetineerde, over wie Mohamed het vandaag heeft, op te sporen, zodat hij kan getuigen. Ook Benaouf A. moet weer getuigen over de nieuwe verklaring van Mohamed H.. De strafeisen volgen later, mogelijk ook maandag.