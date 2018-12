Martin Haar vrijdagavond sidekick bij Telstar - Jong PSV

VELSEN-ZUID - Telstar neemt het vrijdagavond op tegen Jong PSV. Bij de wedstrijd, die live te volgen is op NH Radio, zal AZ-icoon Martin Haar de analyse verzorgen naast verslaggever Rob Wanst.

Haar voetbalde zelf voor onder meer AZ en Haarlem. Bij die laatste club pakte hij de Gouden Schoen in 1982. Een prijs die hij uit handen kreeg van de Portugese superster Eusebio. Na zijn voetballoopbaan begon Haar in 1997 als assistent van Willem van Hanegem bij AZ. Daarna assisteerde hij onder andere Dick Advocaat, Co Adriaanse en Louis van Gaal bij de club. In het seizoen 2016/2017 loodste hij Jong AZ van de tweede divisie naar de Keuken Kampioen Divisie en momenteel is hij trainer van RKVV Velsen.

Eerder dit jaar bezocht NH Sport Martin Haar al, toen hij stopte bij de Alkmaarders.

Uiteraard hoor je bij NH Sport alles over Telstar - Jong PSV. Ook is er aandacht voor Roda JC tegen FC Volendam, verslaggever Edward Dekker is aanwezig in Kerkrade. De uitzending begint vanaf 19.00 uur. Nicolas Ruis is de presentator.