Bennebroekers regelen eigen ijsbaan in het dorp: "Zo trots!"

BLOEMENDAAL - De burgemeester en zelfs oud-schaatser Gerard Kemkers stonden vandaag op het ijs in Bennebroek. Het is dit jaar de allereerste keer dat het dorp een eigen ijsbaan heeft. Geregeld door de Bennebroekers zelf.

Rogier, Annemarie en Jeannette komen allemaal uit Bennebroek. Een jaar geleden, tijdens een borrel, kwam het idee op om iets te organiseren voor het dorp tijdens de volgende jaarwisseling. Het is anders altijd zo rustig en daar moest verandering in komen.

Trots

"Ik ben zo ongelooflijk trots", zegt Annemarie. "Ik kan niet wachten op het eerste glas glühwijn", lacht Jeannette. Het is ze gelukt. Een jaar lang hard werken heeft zijn doel bereikt. De ijsbaan staat er, centraal in het dorp, op een weiland. "We wilden gewoon iets dat mensen hier uit de buurt ergens samen kunnen komen; een kop koffie kunnen drinken tijdens deze donkere dagen", vertelt Annemarie. Naast de ijsbaan is een bar, dus koffie genoeg de komende drie weken.

Lees ook: 'Natuurijsbaan' in Zandvoort: rondjes schaatsen rond de bomen

Vet

Ondernemers en particulieren droegen allemaal hun steentje bij en zo kon de ijsbaan er komen. "Ik wil die sponsors heel hartelijk bedanken", vult Rogier aan.

De kinderen hebben het erg naar hun zin op het ijs. "Er is verder niet zoveel in Bennebroek. Heel vet dat ik nu kan schaatsen in mijn achtertuin", lacht een jongen, wiebelend op zijn ijzers.

Lees ook: Honderden vrijwilligers drijvende kracht achter ijsbaan Nederhorst

Gerard Kemkers

En zo staat daar ineens oud-schaatser Gerard Kemkers op het ijs in het dorp. Jeannette kende hem via-via en nodigde hem uit om de opening te verrichten. "Ik wist niet wat ik moest verwachten, maar het is ontzettend leuk hier, iedereen heeft plezier en daar gaat het om", aldus Kemkers.

Willemijn van Dijk, schaatstalent uit de omgeving, mocht het ijs als eerste ijs testen. "Gisteren was het nog wat hobbelig, maar nu is het heel fijn", zegt ze. Onder luid applaus gaat ze de baan af. Vanaf nu mag heel Bennebroek, en natuurlijk ook iedereen van buiten het dorp, het ijs van Winter Wonderland Bennebroek betreden.