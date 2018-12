VIDEO: Brandweerkorps gaat los op All I want for Christmas is you

LAREN - Als de kerstman ooit in de problemen komt: bel de brandweer in Laren! In een hilarische videoclip trekken de mannen en vrouwen van het korps alles uit de kast. Spannende scenes, een kerstman op een dak en zelfs een brandend huis... hoe gaat dit aflopen?

Op de Facebookpagina van het Larense korps laat brandweerman Kees de Boer weten dat de video 'bloed, zweet en tranen' heeft gekost. Nou, dat is wel te zien!

De tekst gaat verder onder de video:



Arrenslee

Op het nummer All I want for Christmas van Mariah Carey dansen, zingen en redden de brandweermannen wat af. De Kerstman zit vast op een dak in het dorp: hij heeft namelijk nog geen arrenslee! Zelfs de politie en de bewoners van Laren spelen een rol in de video.

Brandweer Gooi en Vechtstreek reageert op hun collega's: 'Wij wensen jullie ook een mooi kerstfeest toe'!

Aalsmeer

Vorig jaar scoorde de brandweermannen en -vrouwen uit Aalsmeer ook al met een creatieve kersthit:

"We zijn er wel een avondje mee bezig geweest", vertelde brandweer Paul Hoek toen aan NH Nieuws. "Tussendoor was er nog een uitruk, toen moesten we weer helemaal opnieuw beginnen omdat de auto's toen anders stonden."