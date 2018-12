Deel dit artikel:













Eva Vedder wil via NK naar de tennistop Foto: NH Sport

AMSTERDAM - Het afgelopen half jaar heeft Eva Vedder haar debuut gemaakt op de internationale tennisbanen. Nu het 19-jarige talent haar school heeft afgerond kan ze zich voor het eerst een compleet seizoen op het tennis focussen. En dat seizoen is donderdag begonnen op het NK in Alphen aan de Rijn, door haar goede prestaties is ze hier toegelaten met een wildcard.

In de eerste ronde van het NK treft Eva Vedder Chayenne Ewijk, en dat is de regerend Nederland kampioen. Vedder toont aan weinig last van zenuwen te hebben en weet de titelverdedigster met 7-5 3-6 6-4 uit het toernooi te slaan. "Ik ben zeker tevreden en ook over grote delen van mijn spel. Dit is wel een lekkere manier om het toernooi binnen te komen", aldus de winnares. Top 100

Maar alleen van de titelverdedigster winnen is voor Vedder nog lang niet genoeg. Uiteindelijk wil ze meer: "Het halen van de top 100 is echt een doel, dat zou supergaaf zijn", besluit Vedder.