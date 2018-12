Noord-Hollandsde burgemeesters verdeeld over 'sheriff-rol'

NOORD-HOLLAND - Zijn burgemeesters teveel sheriff geworden? Als het gaat om de rol bij aanpak van criminaliteit zijn de Noord-Hollandse burgemeesters behoorlijk verdeeld, zo blijkt uit onderzoek van NH Nieuws.

"Als je die sheriff-rol wil hebben, dan moet je bij de politie solliciteren en niet burgemeester willen worden", aldus burgemeester Jaap Nawijn van Hollands Kroon. Hij vindt het uitbreiden van de taken van burgemeesters bij de aanpak van criminaliteit een slechte zaak. "Burgemeesters staan de volgende dag weer bij een openbare bijeenkomst. Dat geldt niet voor een officier van justitie. Die staat anoniem in de rechtszaal."



Burgemeesters kunnen sneller ingrijpen

Aan de andere kant van het spectrum staat burgemeester Sicko Heldoorn van Huizen. Hij vindt het juist goed dat burgemeesters kunnen ingrijpen. "Je kunt nu bijvoorbeeld ingrijpen bij uithuiszettingen. Vroeger kon bijvoorbeeld de officier van justitie niet ingrijpen, en ook een psychiater niet. En dan werd er in de omgeving gezegd: 'iedereen wist het, maar niemand deed het'. Nu kan je daar dus wat aan doen."



De Heerhugowaardse burgemeester Bert Blase sluit zich daarbij aan. "We zijn veel zichtbaarder geworden, maar waar het soms lang duurt voordat je met het strafrecht wat kan doen, kan je als burgemeester meteen wat doen. Dan heb je heel snel lik op stuk."



Toch zijn er twijfels of het uitbreiden van bevoegdheden voor burgemeesters wel verstandig is. "Daar is de burgemeester niet voor uitgerust en op voobereid. Je trekt snel vijandelijk vuur, en in tegenstelling tot bij het politiebureau ben je redelijk onbeschermd als burgemeester. Je kan je afvragen of ze hiermee wel een dienst wordt bewezen", aldus Wim Voermans, hoogleraard Bestuurs- en Strafrecht.Ook het Nederlands Genootschap van Burgemeesters vraagt zich af of het geven van extra bevoegdheden wel de goede weg is. Zo zegt voorzitter Liesbeth Spies: "Naar onze mening is de aanpak van criminaliteit niet van de burgemeester óf het Openbaar Ministerie. We moeten samen optrekken om de criminele invloed in de lokale samenleving terug te dringen. Maar we herkennen ons in het beeld dat de burgemeester daardoor kwetsbaarder wordt. Wij hebben als beroepsgroep het gevoel dat de rek eruit begint te raken. Politiek zal de vraag moeten worden gesteld of de burgemeester nog veel nieuwe bevoegdheden zou moeten krijgen."