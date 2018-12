Piet Buter: "Vier of vijf spelers weg bij Telstar"

VELSEN-ZUID - Telstar nam vorige week afscheid van Facundo Lescano en waarschijnlijk vertrekken in de winterstop nog meer spelers. Vier of vijf spelers zijn op weg naar de uitgang. Technisch directeur Piet Buter wil graag twee versterkingen daarvoor in de plaats naar Velsen-Zuid halen. Dat vertelt hij vrijdag aan NH Sport.

Trainer Mike Snoei vertelde eerder bij FC Afkicken dat Elso Brito in de winterstop zou vertrekken. Volgens technisch directeur Piet Buter is dat echter te vroeg om te zeggen. Hij wil de verdediger behouden: "Goede spelers op zijn positie zijn dun gezaaid. Er zijn verschillende clubs geïnteresseerd, maar met Brito hebben we veel meer kans om de play-offs te halen."

De Witte Leeuwen namen eerder dit seizoen al afscheid van Facundo Lescano en in de winterstop volgen dus meer spelers. Buter wil nog geen namen noemen, maar is al druk in de weer. "Bij het zoeken naar versterkingen leggen we onszelf geen beperkingen op. Dat past ook niet bij een club als Telstar. Het zou mooi zijn als we sterker uit de winterstop komen."