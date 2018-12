Burgemeester Weesp: "Het bedreigen van burgemeesters is een ernstige zaak"

WEESP - Twee derde van de Noord-Hollandse burgemeesters weet hoe het is om bedreigd te worden. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Ook de burgemeester van Weesp, Bas Jan van Bochove, heeft in een vorige functie bedreigingen meegemaakt.

Van Bochove vindt dat de bedreigingen aan het adres van burgemeesters niet te licht moeten worden opgevat. "Het heeft verstrekkende gevolgen voor je leven."



Met 'afschuw' kijkt hij naar de situatie rondom de Haarlemse burgemeester Jos Wienen, die zwaar beveiligd wordt. Hij merkt zelf ook dat mensen op straat hem daarover aanspreken. In de familie wordt ook gevraagd of het vak van burgemeester nog wel zo veilig is.



'Andere tijd'

Zelf is Van Bochove als burgemeester van Weesp nooit bedreigd. Wel krijgt hij wel eens sociale media berichten via de politie onder ogen, maar dat heeft hij tot nu toe niet ervaren als bedreiging. Eerder in zijn politieke carrière heeft wel bedreigingen gehad en dat leidde zelfs tot beveiliging. Hij was daar laconiek over, maar tegenwoordig zou hij daar anders mee omgaan. "Het was een andere tijd, tegenwoordig is het veel extremer."



Van Bochove over hoe hij zijn rol ziet:

De burgemeester speelt volgens hem wel een grotere rol als het gaat om de veiligheid en aanpak van de criminaliteit, maar hij ziet zichzelf niet als regisseur van de aanpak van zware criminaliteit. Tegelijkertijd signaleert hij ook dat soms de verantwoordelijkheid in toenemende mate bij de burgemeester wordt gelegd, terwijl hij vindt dat het Openbaar Ministerie aan zet zou zijn.