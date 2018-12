Burgemeester Huizen kreeg ooit klap op werkkamer: "Dat is schrikken"

HUIZEN - Twee derde van de Noord-Hollandse burgemeesters weet hoe het is om bedreigd te worden, zo blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Ook burgemeester van Huizen Sicko Heldoorn heeft er ervaringen mee.

Heldoorn maakte het in een vorige functie mee dat hij op zijn werkkamer werd aangevallen door een verward persoon, die het gemeentehuis was binnengekomen. Hij wil het vooral niet vergelijken met de situatie van zijn collega Jos Wienen in Haarlem, maar zegt wel: "Je schrikt er even heel erg van."



De tijden zijn veranderd, denkt hij. "Je komt niet zo maar een gemeentehuis meer binnen." Toch vindt hij dat hij er zelf nog te weinig op beducht is. "Misschien moet ik wat voorzichtiger zijn. Ik hou er nog geen rekening mee":



Heldoorn is er voorstander van dat de burgemeester een sterke regierol moet hebben bij de aanpak van criminaliteit. "Alleen de politie en de officier van justitie redden het niet meer." Ook het feit dat hij tegenwoordig een huisverbod kan opleggen, vindt hij belangrijk: