Honderd jaar Nederlandse radio gevierd in honderd uur durende RadioReeks

NOORD-HOLLAND - De Nederlandse radio is volgend jaar haar honderd jaar oud! NH Radio viert het ivoren jubileum met muziek en verhalen in een 100 uur durende RadioReeks.

Op 6 november 1919 verzorgde wetenschapper Hans Idzerda vanuit een studio in en Haag de eerste radio-uitzending van Nederland. 'Radio Soirée Musicale' was daarmee ook de eerste commerciële omroepuitzending ter wereld. De grenadiersmars 'Turf in je ransel' was het eerste liedje dat de Nederlandse ether in werd geslingerd.

Radiogeschiedenis

Dit jubileum wordt door Harm Edens en Arjan Snijders, radioliefhebbers en presentatoren van NH Radio, geëerd in een minstens 100-uur beslaande RadioReeks. Edens en Snijder duiken op niet chronologische wijze door 100 jaar radiogeschiedenis. Van zeezender Veronica tot Het Geluid van Q-music, van de Bonte Dinsdagavondtrein op Hilversum 1 tot Serious Request op 3FM, van Herman Stok tot Edwin Evers, van vooroorlogse verzuilingsprogramma's tot formatradio op commerciële hitzenders.

Podcast en radio

De RadioReeks is als een podcast serie, (met veel extra's, meer fragmenten en langere verhalen) hier te vinden. Daarnaast is de serie volgend jaar iedere zondag tussen 14.00 en 15.00 uur te beluisteren op NH Radio.

Wie niet wil wachten op het nieuwe jaar: Aflevering 0 is al te downloaden