Tranen van geluk voor Carel en Anita: eindelijk een rolstoelvriendelijk huis!

BEVERWIJK - 2018 eindigt heerlijk voor Beverwijkers Carel en Anita Stuurman. Op het moment dat ze de hoop hadden opgegeven, kregen ze te horen dat ze alsnog de rolstoel-geschikte woning krijgen die ze als gehandicapt paar zo hard nodig hebben. Ze moeten er wel voor naar Castricum verhuizen.

"Geweldig!" Zegt Carel Stuurman geëmotioneerd. Het belletje van de gemeente Beverwijk maakte het jaar één klap goed. "Dankzij dit nieuwe huis kunnen we weer door met ons leven."

Auto-ongeluk

Anita kan nauwelijks lopen en Carel wordt nu nog geacht haar 's avonds naar de slaapkamer op de eerste etage te helpen. Dat kost hem steeds meer moeite, aangezien Carel als gevolg van een auto-ongeluk eveneens ernstig ziek is. "Het is bijna niet meer op te brengen." Dat is de reden dat Anita tot nu toe dan maar 's nachts beneden in een stoel sliep.

Perfecte woning

Een woning op maat was voor hen niet te vinden in Beverwijk. Maar wel in Castricum. Daar stond de perfecte woning met alle voorzieningen zoals een douche, toilet en slaapkamer op de begane grond. Alleen is de eigenaar, woningbedrijf Kennemer Wonen, verplicht eerst in de eigen gemeente gegadigden aan te wijzen. Daardoor leek de woning het Beverwijkse stel voorbij te gaan.

Traantje

Maar toen was daar opeens het bevrijdende belletje. "We hebben wel even een traantje weggepinkt. Het is een heerlijk vooruitzicht dat ik me straks vrij met de rolstoel kan bewegen. Carel kan mij nu ook eens alleen thuis laten; we hebben opeens veel meer vrijheid."

Er moet nog het nodige gebeuren aan het huis waardoor het nog wel even duurt voordat het klaar is. Toch is Anita vast begonnen met dozen inpakken. "Ik kan niet wachten."