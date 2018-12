Inwoner beschoten huis Zandvoort krijgt gebiedsverbod van burgemeester

ZANDVOORT - Een bewoner van de bedreigde woning aan de Dr. C. A. Gerkestraat in Zandvoort heeft een gebiedsverbod opgelegd gekregen van burgemeester Niek Meijer. In november werd het huis beschoten en afgelopen maandag lag er een granaat voor de deur.

Het verbod is van toepassing op de straat en directe omgeving. Dit is besloten om 'orde en rust in de omgeving van de beschoten woning te herstellen en te voorkomen dat er zich nieuwe bedreigingen en ernstige gewelddadigheden voordoen.'

In november raakte een slapende 14-jarige jongen gewond toen een huis werd beschoten. Deze week werd er een granaat aangetroffen in de straat. De burgemeester schreef eerder vandaag in een brief aan de buurtbewoners: "Ik begrijp dat twee van dergelijke incidenten, kort na elkaar, emoties hebben losgemaakt. De situatie heeft mijn aandacht."

Lees ook: Zandvoorters geschokt na vondst handgranaat in woonwijk

Onderzoek

Het politie-onderzoek is nog volop bezig en het is nog niet duidelijk of beide incidenten met elkaar te maken hebben.

Lees ook: Huis in Zandvoort beschoten, slapende jongen (14) gewond