Paal en perk aan shuttlebussen Schiphol

SCHIPHOL - Gemeente Haarlemmermeer wil paal en perk stellen aan de vervuilende shuttlebussen waarmee hotels gasten van en naar Schiphol brengen. Door samen te werken rijden er straks alleen nog maar elektrische shuttlebussen.

Dagelijks leggen alle hotelbussen bij elkaar 10.000 kilometer af. "Dat is twee keer op en neer naar Moskou", aldus wethouder Adam Elzakalai. "Daar moet snel een eind aan komen want de vieze dieselbussen stoten veel CO2 uit. De hotels moeten samenwerken zodat het shuttlevervoer van en naar Schiphol veel efficiënter en schoner wordt"

Concurrentie

Martijn van der Graaf van het Ibis hotel, wil graag samenwerken maar dat kan volgens hem alleen als alle 35 hotels in Haarlemmermeer meedoen. "Anders is er sprake van concurrentievervalsing". Als één hotel niet meedoet valt het plan in duigen. Hotels met een vergunning van Schiphol kunnen hun gasten van deur tot deur brengen en geven dat voorrecht niet graag op.

Visitekaartje

De gratis hotelshuttles zijn het visitekaartje van de hotels en dus van levensbelang. Gasten verwachten dat ze snel en gratis bij hun hotel afgezet worden. Van 's ochtends vroeg tot diep in de nacht rijden de bussen daarom op neer naar de luchthaven. Het aantal bussen loopt de spuigaten uit en vaak rijden ze half vol achter elkaar aan.

Elektrische bussen

Om de overlast en chaos te voorkomen hebben alle partijen nu afgesproken serieus werk te maken van samenwerking. Een gezamenlijke busdienst gaat met verschillende buslijnen de gasten vervoeren. Door samen te werken wordt het ook mogelijk om voortaan met elektrische bussen te rijden.