Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Na 40 jaar nieuwe editie 'rondje Berkmeer': "Iedereen heeft het in de kast liggen" Foto: NH Nieuws / Chantal Bos

BERKMEER - Vrijwel iedere inwoner uit Berkmeer heeft hem in de kast staan: het groene boekje 'Rondje Berkmeer'. Alle boerderijen en inwoners uit 1980 staan erin beschreven. Nu, bijna 40 jaar later, is er een nieuwe editie uitgebracht.

"Toen ik hier in Berkmeer kwam wonen, merkte ik dat dat boekje toch altijd weer op tafel kwam", vertelt schrijfster Ria Kok. Met haar passie voor schrijven besloot ze in 2016 om een tweede editie op poten te zetten. Samen met fotograaf Theo Annes, gingen ze bij alle bewoners uit Berkmeer op bezoek. Lees ook: Tientallen deelnemers voor succesvolle editie Berkmeer Klompentocht In twee jaar tijd bezochten ze samen zo'n dertig families die in de stolpboerderijen aan de Berkmeerdijk wonen. Anders dan het origineel, is de nieuwe editie persoonlijker en zijn ook alle 'Dijkers', zoals men de inwoners van Berkmeer noemt, gefotografeerd. In de nieuwe versie is goed te zien hoe de Berkmeer door de jaren heen veranderd is. Zo zijn er huizen bijgekomen en zijn er ook veel boederijen gesplitst, aldus Ria. Hechte gemeenschap

Het uitbrengen van het nieuwe 'Rondje Berkmeer' liep enige vertraging op doordat Ria ernstig ziek werd. Maar vandaag is het zover: het allereerste exemplaar werd overhandigd aan de oudste bewoner aan de Berkmeerdijk, de 86-jarige Herman Huibers. "Erg leuk, het staat er goed op! Ik vind het erg belangrijk voor alle bewoners, we zijn een hechte gemeenschap." Het nieuwe boekje is te verkrijgen bij de stichting Vrienden van de Berkmeer. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003