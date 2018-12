Apetrots: Stichting dierenambulance krijgt dierenambulance

WESTWOUD - Ze zijn door het dolle heen; Stichting dierenambulance West-Friesland heeft een gloednieuwe dierenambulance gekregen van Dierenlot. "Wat een gadgets zitten erin!"

"We hadden een aanvraag ingediend bij Stichting Dierenlot en kregen direct een gesprek met de directie", vertelt medewerker Arie Slot. "We kregen te horen dat het wel een paar weken kon duren voordat de uitslag er was, maar we hoorden het al na een paar dagen. We zijn door het dolle heen! Ook de voorzitster ging helemaal uit haar plaat. We zijn super enthousiast en het wordt enorm gewaardeerd!"

Oud beestje

En de gloednieuwe ambulance komt als geroepen. "We hebben vier maanden geleden nog onze oude ambulance op laten knappen, dus die doet het weer helemaal. Maar het is een oud beestje, dus je weet nooit wanneer 'ie er ineens mee stopt. Die doet nu dienst als back-up."

Lees ook: Sponsorloop voor nieuwe dierenambulance Den Helder-Hollands Kroon

Met name het aantal gadgets in de nieuwe ambulance, verbaast Arie: "Er zit een laadbank in, een chiplezer, dwangkooien, een hondenbench, een hondenvangstok en noem maar op. Dit is het ultieme kerstcadeau. Ons nieuwe jaar kan niet mooier beginnen dan dit."

Erkenning

Misschien wel het belangrijkste wat de stichting heeft gekregen is volgens Arie niet de ambulance: "Met het krijgen van de auto hebben we ook erkenning gekregen. Erkenning dat onze organisatie er echt toe doet. Dat het werk dat we doen, wordt gewaardeerd."