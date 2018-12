Burgemeester Nawijn: "Als je sheriff wil worden, moet je bij de politie solliciteren"

HOLLANDS KROON - Burgemeester van Hollands Kroon Jaap Nawijn vindt dat burgemeesters veel te veel betrokken zijn bij de bestrijding van criminaliteit. "Ik sta daar anders in dan sommige collega's. Die vinden die sheriff-functie prachtig. Maar dan had je bij de politie moeten solliciteren en geen burgemeester moeten worden."

Over hun rol bij de aanpak van criminaliteit zijn de burgemeesters verdeeld, zo blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Een deel van hen vindt het goed dat ze meer bevoegdheden hebben gekregen om criminaliteit sneller te kunnen aanpakken dan via het strafrecht. Zo kunnen ze bijvoorbeeld per direct drugspanden sluit. "Er liggen nu te veel justitiële zaken op het bordje van de burgmeester", zegt Nawijn. "En wij staan de volgende dag weer bij een openbaar evenement, een officier van justitie niet."



Ook Nawijn kan meepraten over bedreigingen. Volgens hem is dat van alle tijden, maar neemt het aantal wel toe. Zelf maakte hij mee dat een verwarde man zijn appartementencomplex was binnengedrongen. "Die kwam met de mededeling dat hij de burgemeester wat wilde aandoen. Gelukkig was er niemand thuis."

