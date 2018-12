Amsterdammer (18) vast voor overval op maaltijdbezorger in Haarlem

HAARLEM - Een 18-jarige Amsterdammer is vanochtend opgepakt voor een overval op een maaltijdbezorger, op 21 oktober in de Haarlemse wijk Schalkwijk.

Die avond was de bezorger onderweg naar een adres aan het Marjoleinpad, waar hij een bestelling moest afleveren. Op de hoek van het Marjoleinpad en de Lavendelstraat werd hij aangesproken door een man, die hem vertelde dat hij de bestelling had geplaatst.

Lees ook: Alkmaarse maaltijdbezorger (16) beroofd en bedreigd met mes

Toen de bezorger hem de bestelling wilde overhandigen, verscheen er plotseling een tweede man. De twee mannen eisten de portemonnee van de bezorger op en gebruikten daarmee 'het nodige geweld'. Na de beroving vluchtten de mannen met buit richting de Schipholpoort.

Tweede verdachte

De verdachte zit vast en wordt verhoord. De tweede overvaller is nog niet in beeld, maar de politie zet het onderzoek voort en hoopt ook die verdachte snel in de boeien te kunnen slaan.