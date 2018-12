Deel dit artikel:













Burgemeester Bijl van Purmerend is twee keer met de dood bedreigd Foto: NH Nieuws

PURMEREND - Don Bijl is in de achttien jaar dat hij nu burgemeester is twee keer met de dood bedreigd. "Ze zeiden dat ze me dood wilden maken." Hij was er niet door geschrokken, maar vond het vooral "niet netjes en een grens overgaan die niet acceptabel was." Dat vertelt hij aan NH Nieuws naar aanleiding van een onderzoek naar bedreigingen van burgemeesters in Noord-Holland, waarin twee derde van de burgemeesters aangeeft weleens bedreigd te zijn.

Bijl vertelt dat hij bedreigd is toen hij aanwezig was bij de sloop van een illegaal gebouw. Hij deed aangifte en de zaak kwam voor de rechter. Lees ook: Noord-Hollandse burgemeesters veelvuldig bedreigd Voor hem is het belangrijk dat er een grens wordt gesteld in de vorm van zo'n aangifte. "Als het echt gaat om een bedreiging zeker." Maar dat moet je, vindt Bijl, wel onderscheiden van boosheid: "Iets anders is het als mensen heel boos zijn." Vluchtelingendebat

Hij noemt als voorbeeld het vluchtelingendebat van enkele jaren geleden. "Dat was heel heftig hier in Purmerend. Daar is van alles geroepen en ik heb zelfs de raadzaal moeten uitruimen. Ik heb een grote demonstratie voor de deur gehad en ben naar buiten gegaan. Daar hebben heb de mensen gesproken: die waren boos, die waren verontwaardigd, maar die waren mij niet aan het bedreigen. Ik heb mij geen moment onveilig gevoeld." Bijl zegt dat elke bedreiging er een te veel is, maar we dat niet moeten doen alsof burgemeesters voortdurend gevaar lopen. 💬 Whatsapp ons!

