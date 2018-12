Man (56) opgepakt voor wietplantage in vakantiehuisje Wervershoof

WERVERSHOOF - Een 56-jarige man is gistermiddag aangehouden voor het runnen van een wietplantage in een vakantiewoning in Wervershoof.

De politie kwam de plantage op bungalowpark de Vlietlanden aan de Droge Wijmersweg op het spoor na tips. Toen uit een warmtemeting bleek dat de gevel van de vakantiewoning veel meer warmte uitstraalde dan omringende huisjes, besloten agenten poolshoogte te nemen.

Illegaal stroom afgetapt

In de woning bleken een slaapkamer en de cv-ruimte te zijn ingericht als plantage. In totaal groeiden daar 94 planten, die net als de bijbehorende apparatuur in beslag zijn genomen. Bovendien bleek er illegaal stroom te worden afgetapt, wat NUON heeft doen besluiten het huisje van het stroomnet af te sluiten.

De aangehouden man was op het moment van de huiszoeking in de woning aanwezig. Hij is voor verhoor meegenomen naar het bureau. Een medebewoonster wordt op een later moment verhoord. De politie vermoedt dat de kwekerij al langer in gebruik was.