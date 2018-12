Burgemeester Zaanstad komt steeds minder collega's tegen die niet bedreigd zijn

ZAANSTAD - “het feit dat je bedreigd wordt is een teken dat je goed bezig bent”, zegt burgemeester van Zaanstad Jan Hamming. Hij doelt hiermee op de bedreigingen die burgemeesters krijgen als ze criminaliteit aanpakken. “Als ze de moeite nemen je te bedreigen heb je ze goed te pakken."

Het bedreigd worden lijkt ondertussen bij het vak van burgemeesters te horen. Ook Hamming is bedreigd, zij het als burgemeester van Heusden. Zo kreeg hij midden in de nacht bizarre sms'jes. "We hebben van alles en nog wat meegemaakt", zegt de burgemeester ontwijkend. Het zijn details waar hij liever niet te diep op ingaat.

In Haarlem wordt burgemeester Wienen beschermd door zwaarbewapende agenten. Ook Hamming is beschermd geweest door de politie, maar in minder zware mate.

Stopgesprek

Om een eind te maken aan de bedreigingen grijpt de politie in door middel van een stopgesprek. "De politie is naar die mensen toegegaan en heeft gezegd: 'we weten wat je doet en je moet ermee stoppen'. Dat hielp, want de bedreigingen stopten.

"Het is ook zwaar in je persoonlijke leven", laat Hamming weten. Dat maakt hem nu ook kwaad als hij de zwaarbewapende agenten in Haarlem ziet. De Zaanse burgemeester is dan ook vol lof over zijn collega. "Hij doet gewoon zijn werk goed."

Harde aanpak

In Heusden leken de bedreigingen vooral uit het drugscircuit te komen, nadat Hamming daar die praktijken hard aanpakte. Ook in Zaanstad is hij druk bezig om de drugshandel terug te dringen. Daar is hij nog niet bedreigd, zegt hijzelf en al zou dat zo zijn, denkt hij er niet aan het gas terug te nemen.