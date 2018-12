Jerdy Schouten in de belangstelling van Fiorentina

ROTTERDAM - Jerdy Schouten staat in de belangstelling van Fiorentina. De middenvelder, die afgelopen zomer van Telstar naar Excelsior transfereerde, is al meermaals bekeken door scouts van de Italiaanse club.

Dat meldt De Telegraaf. Mogelijkerwijs wil de huidige nummer twaalf van de Serie A de 21-jarige Schouten deze winter al binnen halen. De middenvelder heeft de interesse gewekt van Fiorentina door zijn geslaagde tackles en balveroveringen. Bovendien wordt hij gezien als 'voetballende nummer zes'. De technisch manager van Fiorentina, Pantaleo Corvino, zou in Italiaanse media al hebben toegegeven dat de jongeling op het lijstje van mogelijke versterkingen staat.

Schouten was vorig seizoen een belangrijke schakel tijdens het succesvolle jaar van Telstar. Hij speelde veertig officiële duels, waarin hij vier keer trefzeker was. Het zorgde ervoor dat Excelsior geïnteresseerd raakte en Schouten in de zomer overnam. Tot nu toe speelde hij veertien competitieduels voor de Rotterdamse club.

