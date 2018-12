Johnsen terug in AZ-selectie, Seuntjens blijft in de spits

ALKMAAR - AZ speelt morgenavond een thuiswedstrijd tegen Excelsior. De Alkmaarders hebben het traditioneel lastig tegen de huidige nummer dertien van de eredivisie. Op dit moment zit de ploeg van trainer Adrie Poldervaart echter in een lastige fase.

De Rotterdammers kregen vorige week met 6-0 klop van PSV, dus bestaat de mogelijkheid dat zij tegen AZ meer op de verdediging gaan spelen. "Je weet nooit wat een trainer in deze omstandigheden gaat doen", zegt AZ-trainer John van den Brom. "Hij heeft een aantal uitwedstrijden op rij behoorlijk wat tegendoepunten gehad. Als ik kijk naar de spelers die Excelsior tot zijn beschikking heeft, dan zit daar heel veel voetbal in. Daarin hebben ze het ons vaak ook moeilijk gemaakt."

Johnsen

Goed nieuws was er deze week voor de Noor Bjørn Johnsen. De aanvaller trainde weer mee met de groep en zit bij de selectie voor het duel met Excelsior. Toch staat Mats Seuntjens zaterdag weer in de spits. "Ik ben allang blij dat Johnsen weer is aangesloten deze week. Die zal ook zeker bij de groep gaan komen. Maar Mats heeft het de laatste wedstrijd goed gedaan heeft, dus het is logisch dat hij dan ook weer gaat starten."

AZ - Excelsior begint morgenavond om 19.45 uur en is live te volgen via deze site, de app en de Facebook-pagina van NH Sport.