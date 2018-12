Deel dit artikel:













Hoe fout is jouw kersttrui op Foute Kersttruiendag? Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Het duurt nog wel anderhalve week tot Kerst, maar als je vandaag al mensen ziet rondlopen met een gebreide trui met kerstbomen en rendieren, kijk dan niet vreemd op. Het is vandaag foute-kersttruien-dag! Zo ook bij de Wilhelminaschool in Hilversum. Daar komen de kinderen in hun mooiste spuuglelijkste kersttrui naar school.

De dag is in het leven geroepen door Save the Children om aandacht te vragen voor vluchtelingenkinderen. Onder het motto 'Een echte held verzamelt geld' wordt in de foute kersttrui geld opgehaald voor kinderen in nood. Bekijk hier de foute kersttruien van de kinderen op de Wilhelminaschool: