IKEA gaat meubels verhuren aan jongeren Foto: NH Nieuws/Roderick de Veen

AMSTERDAM - IKEA gaat meubels verhuren aan jongeren. In het nieuwe wooncomplex Stek Oost kunnen jongeren tussen de 18 en 27 jaar voor minimaal twee jaar een meubelpakket huren bij IKEA Amsterdam. Na die periode geeft de Zweedse meubelketen de meubels een tweede leven of neemt de huurder ze over.

"Jongeren hechten steeds minder aan het bezitten van spullen, zij vinden het belangrijk om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Huren in plaats van kopen past daar goed bij", zegt Alberic Pater, Country Sustainability Manager IKEA Nederland. De pilot sluit aan bij de ambitie van IKEA om in 2030 een klimaatpositief en circulair businessmodel te voeren. Pater: "De lessen die we hieruit halen nemen we mee in de ontwikkeling van diverse andere circulaire modellen die we komend jaar willen gaan testen, zoals mogelijk het verhuren van boxsprings."