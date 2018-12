Raadslid Nicole Moinat uit Purmerendse PVV-fractie gezet

Er is 'een ernstig gebrek aan vertrouwen in Moinat', zo is er te lezen. En dat is precies wat Soenjoto wel noodzakelijk acht om strijdvaardig te kunnen functioneren: "We willen politiek drijven. Daar is een hechte fractie voor nodig. Een fractie die op één lijn zit."

Struikelblok lijkt de houding ten opzichte van moslims in Nederland te zijn: "We willen met alle mensen in gesprek blijven. En ja, dit kan bijvoorbeeld ook een gesprek met een imam zijn. Radicale islamieten en potentiële terroristen moeten opgepakt worden en als land worden uitgezet. Mensen van goede wille zijn gesprekspartner", valt er te lezen in een verklaring.

Andere koers

"Ook de gematigde islamitische gemeenschap die wel goed geïntegreerd is, ondervindt last van deze radicalen. Wellicht kunnen we samen tot een oplossing komen. Niet polariseren, maar een dialoog aangaan", iets waar volgens de verklaring Moinat zich niet in kan vinden: "Onze koers is helaas niet de koers die mevrouw Moinet voor ogen heeft."

Nicole Moinat wilde tegenover NH Nieuws niet reageren op het feit dat ze uit de fractie is gezet.