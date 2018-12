Deel dit artikel:













LIVE: Boeing 747 met Corendon-kleuren landt op Schiphol Foto: Roma Spotters

SCHIPHOL - Het zal de eerste en meteen laatste keer zijn: een vliegende Boeing 747 van touroperator Corendon. De bijna dertig jaar oude jumbo heeft sinds 1990 trouw dienst gedaan bij KLM. De Boeing is in Rome voorzien van het kleurenschema van Corendon en zal vanaf februari te zien zijn in de tuin van het Village Hotel bij Schiphol. De landing is hier live te zien.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De voormalige 'City of Bangkok' is vanmiddag vanaf Rome Fiumicino vertrokken met vluchtnummer KL9872. De Boeing 747-400 is formeel nog van KLM en zal pas na de landing op Schiphol worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Lees ook: Voormalige KLM-jumbo overgespoten in Corendon-kleuren Het toestel, nu de oudste nog luchtwaardige Boeing 747-400 ter wereld, werd op 2 december naar Rome gevlogen om het KLM-blauw te vervangen voor de rood-witte kleuren van Corendon. De jumbo is gekocht om als publiekstrekker neer te zetten in de tuin van het Corendon Village Hotel bij Schiphol. Kijk hier live mee: