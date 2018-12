Groote Zeesluis in Muiden voorlopig niet op afstand bediend

MUIDEN - De Groote Zeesluis in Muiden wordt voorlopig niet op afstand bediend. Waternet en het Hoogheemraadschap zien graag camera's op de sluis, maar dat is volgens wethouder Jan Franx een slecht idee.

En niet in de laatste plaats om 'Zaanse toestanden' te voorkomen: "Men was sowieso wel wat sceptisch over het plan wat betreft de veiligheid, maar door het ongeluk in Zaandam beginnen de emoties op te laaien", aldus Franx.

Dat heeft volgens hem ook te maken met de drukte bij de sluis: "Waternet wil meerdere bruggen en sluizen op afstand gaan bedienen door ze te voorzien van apparatuur. Om mee te beginnen in een rustige periode. Dat kan bij sommige bruggen of sluizen misschien wel, maar bij deze sluis kan ik me dat absoluut niet voorstellen."

Het aantal plezierboten dat gebruikmaakt van de sluis, is volgens hem simpelweg te groot: "Als je een onbemande sluis hebt, waar twee keer per dag een ervaren schipper door gaat, dan is het een ander verhaal. Bij deze sluis is het merendeel onervaren en gaan er op een drukke dag duizenden bootjes door. Je hebt dan een sluiswachter nodig die je ter plekke kan vertellen of je je boot te strak aanmeert."

Constructief

Hoewel er nog geen officiële aanvraag voor het onbemand maken van de sluis was ingediend, stonden er al voorbereidende werkzaamheden op de agenda. Die zijn nu van de baan.

"Historie is belangrijk. Het is niet mooi om zomaar camera's neer te hangen die daar helemaal niet horen. Daarnaast is voor mij veiligheid nóg belangrijker", aldus Franx.

Wel laat de wethouder weten constructieve gesprekken te hebben met Waternet.