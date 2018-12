Burgemeester Ouder-Amstel deed dit jaar al meerdere keren aangifte van belediging

OUDER-AMSTEL - Burgemeester Joyce Langenacker van Ouder-Amstel deed dit jaar een aantal keer aangifte wegens zware beledigingen aan haar adres. Ook zij herkent het beeld dat burgemeesters regelmatig te maken krijgen met bedreigingen, zoals dat naar voren komt uit onderzoek van NH Nieuws onder 35 burgemeesters.

Joyce Langenacker praat er normaal gesproken niet over, maar voor de gelegenheid vertelt ze openhartig over haar ervaringen met bedreigingen. Zowel als wethouder van Haarlem als in de functie van burgemeester van Ouder-Amstel heeft ze daarmee te maken gehad en dat kwam soms zelfs zeer dichtbij:



De situaties die Langenacker heeft meegemaakt, staan in geen verhouding tot wat haar collega Jos Wienen in Haarlem op dit moment moet doorstaan. Ze vindt het 'zeer zorgelijk': Ze ziet dat criminelen steeds brutaler worden. Tegelijkertijd herkent ze ook het beeld dat burgemeesters zichtbaarder worden, omdat ze meer taken krijgen. "Maar het mag niet zo zijn dat dat leidt tot bedreigingen. Het maakt mij niet terughoudender.

