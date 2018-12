LIVE NH Sport: Roda JC - FC Volendam en Telstar - Jong PSV

AMSTERDAM - Weet FC Volendam punten af te snoepen van oud-trainer Robert Molenaar? En kan Telstar na Jong AZ ook de talenten van PSV verslaan? Je hoort het vanavond vanaf 20.00 uur allemaal bij NH Sport.

Volendam sloot de afgelopen duels tegen NEC en FC Twente beide met een nederlaag af. De ploeg van Hans de Koning gaat vanavond in het Parkstad Limburg Stadion proberen om in duel met Roda JC een einde te maken aan die korte reeks. Dat moeten zij wel doen zonder doelman Mitchel Michaelis (hoofdblessure) en Darryl Bäly (schorsing). Of de Noord-Hollanders weten te winnen van de Limburgers, waar oud-trainer Robert Molenaar en oud-speler Gyliano van Velzen onder contract staan, hoor je vanaf 20.00 uur van verslaggever Edward Dekker.

Telstar - Jong PSV

Tegelijkertijd trappen in Velsen-Zuid Telstar en Jong PSV af. Telstar boekte afgelopen maandag de zevende overwinning van het seizoen en wil daar vanavond graag een achtste aan toevoegen, zodat het linkerrijtje wel érg dichtbij komt voor de ploeg van trainer Mike Snoei. Dat moeten de Velsenaren doen tegen Jong PSV. Wedstrijden van de Eindhovenaren staan garant voor spektakel, want in zeventien wedstrijden van die ploeg vielen er liefst 65 doelpunten. Of er vanavond opnieuw veel doelpunten vallen, hoor je van verslaggever Rob Wanst en zijn co-commentator Martin Haar.

Uiteraard word je bij NH Sport ook op de hoogte gehouden van alle andere ontwikkelingen in de Keuken Kampioen Divisie. De uitzending begint vanaf 19.00 uur. Nicolas Ruis is de presentator.