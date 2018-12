Kampeerclub strijdt tot de laatste snik voor behoud Aardenburg

WIJK AAN ZEE - Als het aan de gemeente Beverwijk ligt, verrijzen op het terrein van kampeerterrein Aardenburg veertig woningen. Dat betekent het einde van de kampeerclub in Wijk aan Zee, onderdeel van Beverwijk.

Er staan sinds 1947 tenthuisjes op de weide in de badplaats maar dat beeld zou binnen enkele jaren dus wel eens verleden tijd kunnen zijn. "Ik moet er niet aan denken", zegt René Cossé, voorzitter van Aardenburg. Hij denkt ook niet dat het zal gebeuren want de vele vrijwilligers hebben dit jaar stevig actiegevoerd. Ook gisteravond stonden ze op de stoep van het stadhuis.

3000 handtekeningen

Later op de avond kregen ze tijdens een commissievergadering de gelegenheid hun bezwaren te uiten en dat deden ze massaal. Ook werden er 3000 handtekeningen overhandigd aan wethouder Serge Ferraro van de VVD. Ferraro zei 'onder de indruk' te zijn en de actie als een duidelijk signaal te zien. "Wat ik met dat signaal ga doen? Daar ga ik niet over. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om te beslissen wat er met het kampeerterrein zal gebeuren. Het voorstel dat er woningen komen, blijft wel staan want het is een afweging: wil je recreëren in Wijk aan Zee of wil je er kunnen blijven wonen."

Lees ook: Aardenburgers blijven strijden voor hun familiecamping: "D'r op of d'r onder"

Begin januari wordt de gisteren afgebroken vergadering voortgezet. Of de kampeervereniging dan weer aanwezig zal zijn? "Tuurlijk", antwoord Cossé. "We hebben weliswaar geen gele hesjes, maar reken er maar op dat we tot het laatste moment actie blijven voeren."

Het besluit over de woningbouw in Wijk aan Zee wordt waarschijnlijk in februari genomen.