Albert Heijn en Thuisbezorgd gaan samenwerken in Amsterdam Foto: Albert Heijn

AMSTERDAM - Albert Heijn en Thuisbezorgd.nl starten in Amsterdam een samenwerking met de bezorging van het AH to go-assortiment. De producten worden gratis bezorgd vanuit twee AH to go-winkels.

Consumenten kunnen kiezen uit een selectie van de populairste producten uit het assortiment, zoals soepen, salades en belegde broodjes. Daarmee gaat Albert Heijn zich nog meer richten op het online bestellen. Het is al mogelijk om bij de supermarktketen boodschappen te bestellen uit het winkelassortiment. Silvie Cremers, Director of Sales van Thuisbezorgd.nl: "Wij willen onze klanten een zo breed mogelijk scala aan maaltijdopties bieden. De samenwerking met een retailer brengt hier vernieuwing in en dat is waar wij altijd naar op zoek zijn."